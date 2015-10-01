صاحب رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبى: لن أعتذر أبدا عن الرسوم

كتب محمد شرقاوى

قال رسام الكاريكاتير الدنماركى، كورت فيسترجارد، صاحب رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبى محمد عام 2006 إنه لا يلوم نفسه فى شىء لأن ذلك يعد احتقاراً لمهنته، واستطرد: لن أعتذر أبدا عما قمت به من رسوم للرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم" لأن اعتذارى يعد احتقارا لمهنتى.

>

>وأضاف كورت فيسترجارد فى حديث لقناة فرانس 24 "كنت مازلت غاضباً فكنت أعمل رساماً طبقاً للتقاليد الدنماركية.. وعملى هو انتقاد من هم فى السلطة"، وذكر أن حياته ستكتمل بنفس الطريقة تحت الحماية المشددة بكوبنهاجن قائلا "الخطر الأساسى على حرية التعبير ليس الإسلاميين، لكن من ثقافتنا نفسها فلم يعد الكثيرون يؤمنون بقيمة حرية التعبير بحجة حماية السلم الأهلى".

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });