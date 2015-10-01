بالصور.. دائرة طوخ بالقليوبية تشتعل بمنافسة محمد الفيومى وأحمد بدوى

تعتبر دائرة مركز طوخ بالقليوبية، من أشهر وأكثر الدوائر التى تشهد معارك انتخابية ساخنة، حيث تشتهر هذه الدائرة باستحواذ "عائلة الفيومى" على مقعد دائم فى البرلمانات السابقة، لأكثر من 30 سنة.

وتشهد الدائرة صراعاً على 3 مقاعد ويدور الصراع بين عائلة الفيومى وعدد من المرشحين أبرزهم الإعلامى الصحفى أبو سريع إمام نائب رئيس تحرير الأهرام وابن قرية كفر منصور وهو خاض جولات كثيرة قبل وبعد ثورة يناير، لكنه لم يحالفه الحظ فى أى من هذه الجولات ويرى هذة المرة الفرص جيدة كون المنافسة على 3 مقاعد.

ويرى الإعلامى أحمد بدوى، أيضا أنه طرفاً فى الفوز، حيث يلتف حوله الشباب لتأييده فى البرلمان، ويعتبر بدوى أحد الوجوه الجديدة التى تخوض السباق للمرة الثانية ويعتمد على عائلته بقرية ترسا، ورصيد كبيرمن الخدمات قدمها لمعظم القرى وكلها خدمات جماهيرية.

أما عماد سليم، وكيل نقابة المحامين الذى جاء ترشحه مفاجأة كبيرة لما له من شهرة واسعة فى قرى طوخ ومن المتوقع أن يكون لسليم دور كبير فى جعل السباق له شكل سياسى غير متوقع لما له من علاقات طيبة مع المحامين خاصة محامى الإخوان.

أما السياسى المخضرم الدكتور محمد الفيومى فهو رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، ويخوض السباق للحفاظ على تاريخ العائلة السياسى فكان والده محتلا لمقعد بهذه الدائرة لأكثر من 30 عاما.

وفى مدينة قها البالغ أصواتها 20 ألف صوت وتتبع دائرة طوخ يدخل منها السباق 5 مرشحين دفعة واحدة هم جمالات رافع النائبة السابقة للدائرة لدوريتن متتاليتين ولها باع كبيرفى إدارة العملية الانتخابية وتعتمد على عدد كبير من السيدات، كما تلقى ترحيبا كبيرا من رؤس العائلات فى القرى والعزب كونها "الست" الوحيدة التى تؤدى واجبات العزاء مثلها مثل الرجال فى سرادقات العزاء وتدخل وتجلس وسطهم، ولذالك أطلقوا عليها لقب "ست بـ100 راجل" ورغم ذلك فإن ترشح نجل عمها تامر رافع وهو من نفس العائلة قد يسبب لها بعض المتاعب ويدخل السباق أيضا من نفس المدينة محمد الدكر وهو شاب ويعتمد على عائلات بعينها فى القرى وهناك أيضا فوزى زيدان وزكريا آدم مرشحان آخران من نفس المدينة.

ومن الوجوه الجديدة أيضا التى تخوض السباق اللواء محمد أبو زيد ابن قرية سنهرة وهو لواء شرطة على المعاش ويخوض الانتخابات لأول مرة، لكنه يعتمد على كثير من عائلات سنهرة والقرى المجاورة ويعتبر أبو زيد أن جانب الخبرة أهم بكثير من جانب الشباب لكنه وقع فى مشكلة كبيرة بسبب ترشح نجل عمه رفيق أبو زيد هو الآخر، وهو من نفس القرية أيضا وربما ذلك قد يؤثرعليهما فى العملية الانتخابية خاصة أن العلاقة بينهما ليست على وفاق ومن المرشحين أيضا فى نفس الدائرة ماجدة صالح ومحمد الغواص وعماد العطار ويسرى محمود وأيمن دوام.



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محمد الفيومي



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اللواء محمد أبو زيد



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أحمد بدوى



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أبو سريع أمام