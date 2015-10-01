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وفد الأسمدة الفوسفاتية يبحث مشروع إنشاء مصنع للأسمدة بالوادى الجديد

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وفد الأسمدة الفوسفاتية يبحث مشروع إنشاء مصنع للأسمدة بالوادى الجديد وفد الأسمدة الفوسفاتية يبحث مشروع إنشاء مصنع للأسمدة بالوادى الجديد
التقى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، بوفد شركة فوسفات الذى زار المحافظة صباح اليوم وذلك فى إطار خطة إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية المزمع إنشاؤه بالمحافظة.

ضم الوفد كلا من المهندس خالد الغزالى حرب، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، وأحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومنصور عطية قلادة نائب رئيس البنك الأهلى.

وأكد عشماوى أن الزيارة تأتى ضمن خطة الإعداد لإنشاء المصنع. وقام الوفد بزيارة ميدانية للموقع للمعاينة ودراسة المزايا الفنية والاقتصادية لخام فوسفات أبو طرطور لتصنيعه بدلا من تصديره خامًا وكذلك التعرف على إمكانية الشركة ومعاينة إنتاج خام المنجم والبنية الأساسية للمشروع (كهرباء – مياه – المدينة السكنية) وكذلك دراسة كيفية الاستغلال الأمثل من الورش والمعامل والبنية الأساسية.

وأشار اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إلى أن المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
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مصر 365

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