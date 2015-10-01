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إزالة 35 حالة إشغال للطريق وتعديات بمنطقة المثلث وحى الأربعين بالسويس

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إزالة 35 حالة إشغال للطريق وتعديات بمنطقة المثلث وحى الأربعين بالسويس إزالة 35 حالة إشغال للطريق وتعديات بمنطقة المثلث وحى الأربعين بالسويس
شنت إدارة المرافق بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع المديرات والأحياء بالمحافظة، حملة لرفع وإزالة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة المثلث وحى الأربعين بلغت 35 حالة.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة: إن هناك حملات خلال الأيام القادمة ستستهدف رفع الإشغالات عن الطريق بالطرق الرئيسية بالأحياء والأكشاك المخالفة للقانون والتعديات بحى الجناين وبطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى.

يذكر أن مديرية أمن السويس استعانت بعدد كبير من القوات اليوم خلال حملة الإشغالات التى استهدفت تعديات على أراضى الدولة بالقرب من مدرسة العاشر من رمضان بنات ورفع إشغالات على الطرق من قبل البائعين الجائلين.

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