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بالصور.. بدء مؤتمر قبائل العزائم بالبحيرة لدعم قائمة "فى حب مصر"‎

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بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد بقرية الصاوى الحمرا التابعة لسيدى غازى بمركز كفر الدوار لدعم قائمة فى حب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشارك فى المؤتمر العديد من القبائل العربية والقيادات الشعبية والجماهيرية بمحافظة البحيرة والعمد والمشايخ وكبار عائلات داود وقبائل العراوى والسمالوس والهنادى والشباب والقيادات السياسية بالمحافظة لتأييد قائمة فى حب مصر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما شارك المرشحون على قائمة فى حب مصر على قطاع غرب الدلتا وأبرزهم اللواء يحيى عيسوى داود، الدكتور هشام عمارة وأمل زكريا ورضا نصيف والدكتور محمود سعد ونجوى خلف وفرج عامر وسحر طلعت وطاهر أبو زيد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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