إصابة "راهب" فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب "راهب" إثر انقلاب سيارته الملاكى على طريق الجيش بالقرب من بوابة الرسوم فى المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها بالطريق الصحراوى الشرقى.

وبالانتقال تبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة قائد السايارة "أولوجيو.ا" - 44 سنة راهب ومقيم بالقاهرة - بكسور وسحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقة فتم نقله إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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