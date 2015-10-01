محافظ الإسكندرية: لجنة لدراسة أسباب تركز مياه الأمطار بالشوارع

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إنه تقرر تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لدراسة الأزمة التى تنتج عن هطول وتركز الأمطار فى الشوارع، وتتبع المناطق التى تتركز فيها المياه دائماً بالإضافة إلى التعاون مع الصرف الصحى لعمل خطه إحلال وتجديد للشبكة.

وأكد "المسيرى" فى تصريحات صحفية أن الأزمة غير مقبولة قائلا "وضعت نفسى مكان المواطنين ومتخيل الناس اللى جالسة فى الأتوبيس 3 ساعات واللى رايحين المدارس واللى رايح ظرف طارئ"، مشيرا إلى أن سر نجاح الإنسان هو شعوره بمعاناة الناس فى الأزمة.