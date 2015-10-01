محافظ دمياط ينهى أزمة مدرسة أبو صالحة ويشكر الأزهر لاستضافته طلاب المدرسة

نجحت مساعى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الخميس في حل أزمة مدرسة أبو صالحة الابتدائية بعزبة البرج والتي كان قد صدر لها قرار إزالة، حيث وافق الأزهر على استضافة أبناء المدرسة بالمعهد الديني الأزهري بعزبة البرج.

وجاء هذا الحل بمبادرة من المحافظ باتصاله بالدكتور سيد العزازي وكيل منطقة دمياط الإزهرية والذي وافق على فتح المعهد الأزهرى لأبناء المدرسة، حيث توجه مع فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم لمدينة عزبة البرج للاطمئنان على التجهيزات الخاصة باستقبال طلبة المدرسة.

وكان أهالى تلاميذ مدرسة اللغات بعزبة البرج قد اشتكوا من استضافة مدرستهم لأبناء مدرسة أبو صالحة نظرًا لتأثير ذلك علي العملية التعليمية وعلى أنشطة المدرسة، وقد وعدهم المحافظ خلال لقائه بهم منذ عدة أيام باتخاذ الحل المناسب.

وتقدم محافظ دمياط بالشكر والتقدير لفضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر على موافقته علي فتح المعهد الأزهرى لتلاميذ مدرسة أبو صالحة.