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#ليلة_الابطال - بنفيكا ينهي عقدة عمرها 33 عاما أمام أتليتكو مدريد

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#ليلة_الابطال - بنفيكا ينهي عقدة عمرها 33 عاما أمام أتليتكو مدريد #ليلة_الابطال - بنفيكا ينهي عقدة عمرها 33 عاما أمام أتليتكو مدريد

أكد محمود علام المدير التنفيذي الأهلي أن ناديه أرسل طلبا للجهات الأمنية يعرب فيه عن رغبته بحضور جماهيره لمباراة أورلاندو بايرتس المقبلة بالأعداد والاشتراطات التي تحددها وزارة الداخلية.

ويستضيف الأهلي منافسه أورلاندو يوم الأحد المقبل في السويس في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد من أجل التأهل لنهائي البطولة والدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي كأول فريق مصري يظفر به.

وأوضح علام أن الأهلي تلقى خطابا من اتحاد الكرة يفيد بحضور 500 فردا من أعضاء الأجهزة الفنية وفرق الناشئين، لكنه شدد على صعوبة ذلك الأمر.

وبرر ذلك الأمر قائلا:"الأهلي لم ولن يطلب حضور فرق قطاع الناشئين للمباراة بل طلبنا حضور جماهير عادية وذلك بسبب صعوبة اصطحاب صغار السن للسويس بالإضافة إلى وجوب اصطحاب أولياء أمورهم أيضا".

وأكمل"هذا بالإضافة إلى أن الناشئين لن يحققوا الهدف الذي يسعى له النادي من وراء حضورهم للمباراة".

وواصل"الأهلي سوف يرسل كشفا يضم 500 فردا من الأجهزة الفنية بالنادي وأعضائه وأمام اسم كل عضو رقم بطاقة عضويته لإثبات شخصيته".

وتابع"مسألة تأمين الجماهير لا تختلف في حالة حضور جماهير عادية عن حضور فرق قطاع الناشئين، ولكننا نتفهم الأوضاع الأمنية بشكل كبير".

وأتم"الأهلي حريص على مساعدة الجهات الأمنية في تنظيم المباريات وسنعمل على ذلك من أجل تحقيق الهدف العام".

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