ليلة_الأبطال فريق الجولة الثانية .. قاهر صلاح و ' الخارق ' يقود الهجوم

اختفاء لكل لاعبي برشلونة وحامي مرمى مانشستر سيتي في حراسة المرمى وظهر المتألق فيليب ملادينوفيتش مدافع باتي بورسيوف الذي قاد فريقه لقهر روما والخارق كريستيانو رونالدو يقود الهجوم في تشكيل الأفضل للجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. جولة شهدت العديد من النتائج غير المتوقعة كهزيمة أرسنال في ملعبه ضد أولمبياكوس وفوز سسكا موسكو أمام بي آس في إيندهوفن.

وفاز باتي بوريسوف بثلاثية مقابل هدفين أمام روما في لقاء شهد ظهور الجناح المصري محمد صلاح.

كما حقق ريال مدريد الفوز الثاني على التوالي بفضل الخارق رونالدو الذي تخطى حاجز الـ500 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وقاد لويس سواريز برشلونة لقب طاولة باير ليفركوزن بصعوبة 2-1 نفس الحال لمانشستر يونايتد أمام فولفسبورج.

بينما خسر تشيلسي أمام بورتو 2-1 وضرب بايرن ميونيخ دينامو زغرب بلا رحمة 5-0.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تشكيل الجولة والذي جاء كما يلي:

حراسة المرمى: جو هارت (مانشستر سيتي).

الدفاع: مايكون روكي (بورتو) - دافيد لويز (باريس سان جيرمان) - أندريا بارزالي (يوفنتوس) - فيليب ملادينوفيتش (باتي).

الوسط: نيكولاس جايتان (بنفيكا) - كوستاس فورتونيس (أولمبياكوس) - خوان ماتا (مانشستر يونايتد).

الهجوم: هالك (زينيت) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).