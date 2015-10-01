لمواصلة الصدارة.. النني أساسيا مع بازل في مهمة الدوري الأوروبي

دفع المدير الفني لنادي بازل أورس فيشر بمحمد النني لاعب خط وسط الفريق السويسري في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليخ بوزنان.

ويستضيف بازل فريق بوزنان البولندي في ملعب سانت جاكوب بارك في إطار الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة التاسعة.

وكان النني قد سجل هدف الفوز في لقاء الجولى الأولى لبازل في مرمى فيورنتينا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السويسري بهدفين لهدف.

ويرغب بازل في تحقيق انتصارا جديدا يساعده على مواصلة التحليق في صدارة المجموعة حيث يمتلك في جعبته ثلاث نقاط، يليه بيلينينسيش البرتغالي وليخ بوزنان بنقطة لكل منهما، وأخيرا فيورنتينا بدون أي نقاط.