ليلة_الأبطال - الأفضل في الجولة.. فرحة هستيرية و ' تيكي تاكا ' الهدف الأجمل

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العديد من الأهداف الممتعة واللقطات الجميلة.

وسأل FilGoal.com متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل 5 أهداف وأفضل لاعب وأفضل فريق و أفضل لقطة في #ليلة_الأبطال.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

أفضل لاعب: جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي.

أفضل فريق: أولمبياكوس اليوناني الذي قهر أرسنال في عقر داره.

أفضل لقطة : فرحة جمهور أستانا الكازاخي بأول هدف للفريق في تاريخه في دوري الأبطال.