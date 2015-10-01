ليلة_الأبطال - الأفضل في الجولة.. فرحة هستيرية و ' تيكي تاكا ' الهدف الأجمل

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العديد من الأهداف الممتعة واللقطات الجميلة.
وسأل FilGoal.com متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل 5 أهداف وأفضل لاعب وأفضل فريق و أفضل لقطة في #ليلة_الأبطال.
وجاءت الاختيارات كالتالي:
أفضل لاعب: جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي.
أفضل فريق: أولمبياكوس اليوناني الذي قهر أرسنال في عقر داره.
أفضل لقطة : فرحة جمهور أستانا الكازاخي بأول هدف للفريق في تاريخه في دوري الأبطال.
فرحة رهيبة بأول هدف في تاريخ أندية كازاخستان بدوري أبطال أوروباPosted by FilGoal.com on Wednesday, September 30, 2015
أفضل 5 أهداف:
1 - هدف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (الخامس) في مرمى دينامو زغرب الكرواتي.
2 - هدف أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد في مرمى بنفيكا.
3 - هدف كيرياكوس بابادوبولوس لاعب باير ليفركوزن في مرمى برشلونة.
4 - هدف لويس سواريز لاعب برشلونة في مرمى باير ليفركوزن.
5 - هدف كريس سمولنج لاعب مانشستر يونايتد في مرمى فولفسبورج.
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