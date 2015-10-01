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#ليلة_الأبطال - الأفضل في الجولة.. فرحة هستيرية و ' تيكي تاكا ' الهدف الأجمل

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#ليلة_الأبطال - الأفضل في الجولة.. فرحة هستيرية و ' تيكي تاكا ' الهدف الأجمل #ليلة_الأبطال - الأفضل في الجولة.. فرحة هستيرية و ' تيكي تاكا ' الهدف الأجمل

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا العديد من الأهداف الممتعة واللقطات الجميلة.

وسأل FilGoal.com متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي عن أفضل 5 أهداف وأفضل لاعب وأفضل فريق و أفضل لقطة في #ليلة_الأبطال.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

أفضل لاعب: جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي.

أفضل فريق: أولمبياكوس اليوناني الذي قهر أرسنال في عقر داره.

أفضل لقطة : فرحة جمهور أستانا الكازاخي بأول هدف للفريق في تاريخه في دوري الأبطال.

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فرحة رهيبة بأول هدف في تاريخ أندية كازاخستان بدوري أبطال أوروبا

Posted by FilGoal.com on Wednesday, September 30, 2015

أفضل 5 أهداف:

1 - هدف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (الخامس) في مرمى دينامو زغرب الكرواتي.

2 - هدف أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد في مرمى بنفيكا.

3 - هدف كيرياكوس بابادوبولوس لاعب باير ليفركوزن في مرمى برشلونة.

4 - هدف لويس سواريز لاعب برشلونة في مرمى باير ليفركوزن.

5 - هدف كريس سمولنج لاعب مانشستر يونايتد في مرمى فولفسبورج.

شاهد الأهداف من هنا

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