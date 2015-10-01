مصرع مواطن وإصابة 5 فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالترعة الجانبية لطريق القاهرة- أسوان الزراعى قبالة قرية شرموخ التابعة لمركز ملوى بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا بانقلاب السيارة وبالانتقال تبين مصرع "ممدوح عبد العزيز"، 55 سنة، وإصابة كل من ابنه "أحمد"، 16 سنة، و"منير عبد العزيز"، 40 سنة، وابنه "محمد"، 5 سنوات، و"على عبد العزيز"، 15 سنة، و"زينب رمضان شعبان "، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.