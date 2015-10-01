ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو و1920 زجاجة بيرة ببنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية القبض على عاطلين بحوذتهما 2 كيلو بانجو و1920 زجاجة بيرة بقصد الاتجار.

وضبطت الأجهزة الأمنية "أسامة.س.ع" 33 سنة عاطل مقيم الغمراوى بندر بنى سويف وبحوزته 2 كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وهاتف محمول، وتحرر له المحضر رقم 2015/17206 جنح قسم بنى سويف.

وتم ضبط "بدر.ج.ب" 18 سنة عاطل مقيم شارع طراد النيل مركز الواسطى بحوزته 1920 زجاجة بيرة بقصد الاتجار، وتحرر له المحضر رقم 2015/20951 جنح مركز الواسطى، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.