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تجديد حبس عاطل قدم زوجته وشقيقته ووالدته لراغبى المتعة فى كفر الشيخ

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تجديد حبس عاطل قدم زوجته وشقيقته ووالدته لراغبى المتعة فى كفر الشيخ تجديد حبس عاطل قدم زوجته وشقيقته ووالدته لراغبى المتعة فى كفر الشيخ
قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر الشيخ اليوم، الخميس، برئاسة المستشار محمد البغدادى تجديد حبس عاطل قدم زوجته وشقيقته وأمه لراغبى المتعة بعدما كون دعارة، مقابل الحصول على 150 جنيها فى الليلة الواحدة.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لمباحث الآداب بكفر الشيخ بتحويل أسرة مكونة من عاطل وشقيقته وأمه شقتهم لوكر دعارة لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل 150 جنيها فى الليلة الواحدة، تم مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمين متلبسين وإحالتهم للنيابةـ التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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