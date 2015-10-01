أهمها السبانخ والبقدونس والطماطم.. أطعمة تملأ معدتك وتغذى فروة رأسك

بعض الأعراض المرضية لا يمكن علاجها ظاهريا، وعلاجها بالغذاء أو الدواء هو الحل الوحيد لها، وهذا ينطبق على تغذية الشعر، فلا يمكن لشعر أن يصح إلا بتغذية فروة الرأس بالكثير من العلاجات الداخلية المتمثلة فى تناول أطعمة ومشروبات تحتوى على الفيتامينات التى تغذى الشعر وتقوية.

أطعمة تملأ المعدة وتغذى فروة الرأس

>وهذا ما أكدته الدكتورة إيناس محمد، أخصائية التغذية العلاجية، والتى أكدت أن الشعر يحتاج لتدعيم غذائى داخلى ولا يمكن علاجه بالكريمات والدهانات الخارجية فقط، فهذه العلاجات الظاهرية لا تؤتى بنتائج تذكر إلا فى حالة ضبط النظام الغذائى، ولذا قدمت الدكتورة إيناس مجموعة من الأغذية المفيدة للشعر وفروته:

- السبانخ وكل ما يحتوى على عنصر الحديد يفيد الشعر.

>- المأكولات البحرية والأسماك البيضاء بأنواعها.

>- الخس البقدونس الجرجير الكرفس الشبت، أساسيات الشعر النضر.

>- الطماطم الحمراء ولذا طبق السلطة يغذى فروة الشعر بشدة.

>- الكريز أحد أهم الفواكه التى تزيد من انبات الشعر.

>- الخوخ يفيد الجسم ويعزز عناصره ونشاطه ويزيد من إنبات الشعر وقوته.