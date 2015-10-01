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دبي.. يسرق رجلاً أثناء أدائه الصلاة في المسجد

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دبي.. يسرق رجلاً أثناء أدائه الصلاة في المسجد دبي.. يسرق رجلاً أثناء أدائه الصلاة في المسجد

أحالت النيابة العامة في دبي اليوم الخميس، سائقاً آسيوياً يبلغ من العمر 24 عاماً، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة أحد المصلين في مسجد بمنطقة الكرامة.

وحسب موقع 24 الإخباري، قالت النيابة العامة التي طالبت بحبس المتهم وإبعاده عن الدولة، إنه "بفعلته ضرب بعرض الحائط الثقة والطمأنينة في مكان مقدس ليقدم على سرقة الضحية مستغلاً قيامه بأداء صلاة المغرب".

وبينت النيابة العامة أن "المتهم سرق حقيبة الضحية التي كانت تحتوي على جهاز حاسب آلي ومستندات وصور شخصية ومبلغ مالي بسيطة، لكن الشرطة استطاعت إلقاء القبض عليه بعد تقديم الضحية لبلاغ حول الواقعة".
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