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وزير الخارجية يلتقي نظيره السودان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

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وزير الخارجية يلتقي نظيره السودان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك وزير الخارجية يلتقي نظيره السودان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

التقى السيد سامح شكري مع الدكتور إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تركز اللقاء على مناقشة موضوعات التعاون الثنائي في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع فى ليبيا وسوريا وجنوب السودان وتطورات ملف سد النهضة الاثيوبى.

وقد صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بان المشاورات بين وزيري خارجية والسودان تطرقت ايضا إلى عضوية مصر القادمة في مجلس الأمن والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الأفريقية المطروحة على جدول أعمال المجلس. كما تناولت المحادثات تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الجانبان على أهمية توفير كل الدعم السياسي الكامل للمسار الفني الثلاثي القائم لاستكمال الدراسات المطلوبة بشان السد وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان وزيري خارجية مصر والسودان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، لاسيما فيما يتعلق بالإعداد للجنة المشتركة بين البلدين.

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