أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الصحة»: مصر خالية من فيروس كورونا بعد مناظرة 43 ألف حاجًا

Google+ Print
«الصحة»: مصر خالية من فيروس كورونا بعد مناظرة 43 ألف حاجًا «الصحة»: مصر خالية من فيروس كورونا بعد مناظرة 43 ألف حاجًا

أكدت «وزارة الصحة والسكان»، -في بيان لها- اليوم الخميس، خلو حتى الآن من أي حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأعلنت الوزارة عن مناظرة 43 ألف و636 شخصًا من الحجاج العائدين من المملكة العربية من خلال منافذ الحجر الصحي، حيث جري الإشتباه في عدد 6 حالات منهم لفيروس الكورونا ” 5 بمطار القاهرة وحالة بمطار برج العرب، وعلى الفور جرى تحويلهم لمستشفيات الحميات، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة، وقد ظهرت اليوم نتيجة 3 عينات لثلاثة، منهم وأظهرت سلبيتها لفيروس الكورونا وأصابتهم بفيروس الانفلونزا الموسمية، والـ3 حالات الآخرى حالتهم مستقرة وسوف تظهر نتائجهم خلال 48 ساعًة.

هذا بالإضافة إلى أن الفرق الوقائية بالحجر الصحي تقوم أيضًا بتوزيع مطويات توعوية على جميع الحجاج العائدين بها شرح مبسط عن أعراض فيروس الكورونا لزيادة وعى الحجاج العائدين وتعريفهم أنه في حالة ظهور أي أعراض، عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى حميات.

كما تقوم أيضًا تلك الفرق باستلام كروت من كل حاج يقوم بملئها موضحًا بها رقم التليفون ومحل الإقامة الخاص به، وتقوم فرق القطاع الوقائي بمديريات الشئون الصحية بمتابعة الحجاج العائدين خلال أسبوعين من تاريخ عودتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي