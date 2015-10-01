«الصحة»: مصر خالية من فيروس كورونا بعد مناظرة 43 ألف حاجًا

أكدت «وزارة الصحة والسكان»، -في بيان لها- اليوم الخميس، خلو مصر حتى الآن من أي حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

وأعلنت الوزارة عن مناظرة 43 ألف و636 شخصًا من الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية من خلال منافذ الحجر الصحي، حيث جري الإشتباه في عدد 6 حالات منهم لفيروس الكورونا ” 5 بمطار القاهرة وحالة بمطار برج العرب، وعلى الفور جرى تحويلهم لمستشفيات الحميات، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة، وقد ظهرت اليوم نتيجة 3 عينات لثلاثة، منهم وأظهرت سلبيتها لفيروس الكورونا وأصابتهم بفيروس الانفلونزا الموسمية، والـ3 حالات الآخرى حالتهم مستقرة وسوف تظهر نتائجهم خلال 48 ساعًة.

هذا بالإضافة إلى أن الفرق الوقائية بالحجر الصحي تقوم أيضًا بتوزيع مطويات توعوية على جميع الحجاج العائدين بها شرح مبسط عن أعراض فيروس الكورونا لزيادة وعى الحجاج العائدين وتعريفهم أنه في حالة ظهور أي أعراض، عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى حميات.

كما تقوم أيضًا تلك الفرق باستلام كروت من كل حاج يقوم بملئها موضحًا بها رقم التليفون ومحل الإقامة الخاص به، وتقوم فرق القطاع الوقائي بمديريات الشئون الصحية بمتابعة الحجاج العائدين خلال أسبوعين من تاريخ عودتهم.