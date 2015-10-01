بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر «شاركي-اختاري-انتخبي» في الأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات مؤتمر المجلس القومي للمرأة حول مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية تحت شعار ” شاركي … اختاري … انتخبي “، في إطار استعدادات المجلس القومي للانتخابات البرلمانية القادمة تحت رئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، والسيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للشئون السياسية، وفضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف وعدد كبير من السيدات من محافظات ( سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ).

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة إن المؤتمر يهدف إلى توعية الناخبات بالمحافظات الأربعة بكيفية التصويت ومعايير اختيار المرشحين خاصة المهتمين بقضايا المرأة وحقوقها، وأكدت على إنه سيكون للمرأة دور كبير ومميز في الانتخابات البرلمانية القادمة لأنها تمتلك حوالي 27 مليون صوت انتخابي بنسبة تصل الي 49% من إجمالي أصوات من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم .

ووجه محافظ الأقصر التحية للمرأة المصرية لدورها الكبير في ثورتي 25 يناير و 30 يونيه والانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيدًا بدور الرائدات الريفيات الهام في إنارة فكر الشباب والفتيات بالقرى والنجوع بأهمية المشاركة الانتخابية.

وأكد محافظ قنا إن للمرأة القناوية دور بارز وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية وهو ما ظهر جليا في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأشار إننا نبذل كل جهودنا لدعم قضايا المرأة وتحقيق المزيد من المكاسب لها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها لتصبح المرأة القناوية محورا أساسيا في تطوير المجتمع القنائي ودفعه إلى تحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وتوجه بالشكر إلى السفيرة ميرفت التلاوي على ما تقدمه لمصرنا الغالية في إطار الدور البارز للمجلس القومي للمرأة وسعيه لتنشيط الحركة النسائية ودعم جهود المرأة لمواجهة مسئولياتها تجاه الأسرة والمجتمع.

وشدد محافظ سوهاج على أهمية ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والمدنية مثل حق التصويت في الانتخابات والترشح للمجالس الشعبية والنيابية باعتبارها جزء كبير وهام من المجتمع حيث شعر الجميع بالدور الايجابي للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وسعيها الي تغيير هذا المجتمع للأفضل .