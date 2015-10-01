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«جامعة السويس» تسرح 48 موظفا وترفض صرف المستحقات المتأخرة

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«جامعة السويس» تسرح 48 موظفا وترفض صرف المستحقات المتأخرة «جامعة السويس» تسرح 48 موظفا وترفض صرف المستحقات المتأخرة

جامعة السويس

أصدرت إدارة جامعة السويس، اليوم الخميس، قرارا برفع توقيع 48 موظف بادارة المشروعات بالجامعة وyعلان تصفيتهم بشكل رسمي، معللين ذلك بصدور قرار من وزارة التعليم العالي بتسريح العاملين بادارة المشروعات لعدم وجود مخصصات مالية.

من جانبهم تجمهر الموظفين أمام المبنى الأداري للجامعة وطالبوا بعودتهم للعمل وصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الجامعة، وهي عبارة عن رواتب 3 أشهر وحوافز ومكافاة تقدر الاثنين معا بقيمة 8 الاف جنيه، وهو ما رفض مسئولو الجامعة الرد عليه مؤكدين على عدم صرف المستحقات المتأخرة لعدم وجود موارد مالية متوفرة.

من جانبهم ناشد الموظفين رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بالتدخل وعمل لهم عقود بالجامعة اسوة ببعض الموظفين الذي تم تحرير لهم عقود خلال الاشهر الماضية، وتوفير لهم مخصاصات مالية وانقاذهم واسرهم من التشرد خاصة في ظل غلاء المعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة.

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