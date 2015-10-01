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رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات

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رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارات والمحافظات والهيئات برئاسته، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية.

وتختص اللجنة بحصر وإنشاء قاعدة بيانات عن أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والهيئات والمحافظات ووضع خطة لاستغلالها، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون لها لجنة فنية برئاسة وزير التخطيط، أو من يفوضه وعضوية ممثلين عن وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتُمنح أعضاء الأمانة الفنية مكافأة يقررها رئيس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط.

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مصر 365