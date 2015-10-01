بعثة الحج فى مؤتمر صحفى: ارتفاع عدد ضحايا مصر بحادث منى لـ124 متوفى

عقد وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الخميس، بمنزل السفير عادل الألفى، قنصل مصر العام بجدة، بحضور اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، وخالد سلطان، رئيس بعثة حج التضامن، ومحمد شعلان، رئيس بعثة حج السياحة، والدكتور هشام عطا رئيس البعثة الصحية.

وأشار الوزيران إلى أن حالات الوفاة البالغ عددها 124، تشمل 91 حالة تم حصرها من خلال بعثة الحج الرسمية، و20 حالة تم الحصول على بياناتها من السلطات السعودية، و13 حالة وفاة تم حصرها من خلال القنصلية المصرية بجدة.

وقال وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور محمد مختار جمعة، إنه بالنسبة للحجاج المتغيبين بلغ إجمالى عددهم 72 حاجًا، ويجرى حاليًا تنسيق الجهود بين البعثات النوعية الثلاث للحج، والقنصلية العام بجدة للبحث عنهم، كما يتم إنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفيات بالنسبة للحجاج المصريين المتوفين جراء الحادث؛ بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة.

>بدوره، قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إنه قام أمس واليوم بزيارة كافة المصابين المصريين فى حادث التدافع بمشعر منى، واطمأن على حالتهم الصحية، وأن حالاتهم جميعًا مطمئنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليفه من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بنقل جميع المصابين جراء الحادث للقاهرة على نفقة الدولة، لكنه قرر استكمال علاجهم بالمستشفيات السعودية بعدما لمس الرعاية الفائقة التى تقدم لهم من الأشقاء السعوديين وبناء على رغبتهم، باستثناء أحد المرضى طالب بإعادته إلى أرض الوطن، حيث ستتم إعادته وعلاجه على نفقة الدولة.

وفى تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط قال وزير الصحة، إنه تقرر أخذ عينات الحمض النووى "دى إن إيه" من أقارب الحجاج المتغيبين، لمضاهاتها بعينات الـ"دى إن إيه" للجثث مجهولة الهوية بمشرحة المعيصم بمشعر منى بمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود متغيبين وفق الجثث مجهولة الهوية الموجودة بالمشرحة.

وأضاف أنه التقى مع وزير الصحة السعودى، الذى استقبله بحفاوة بالغة، مشيدًا فى الوقت نفسه بالرعاية الطبية التى قدمتها السلطات السعودية للمصابين، وكذلك بالتسهيلات غير المسبوقة التى قدمتها السلطات السعودية لبعثة الحج المصرية بوجه عام، والبعثة الطبية بوجه خاص لمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات من جانب، والاطلاع على الجثث مجهولة الهوية داخل مشرحة المعيصم بمشعر منى بمكة المكرمة من جانب آخر.

ولفت عماد الدين إلى أن بعثة وزارة الصحة المصرية هى الوحيدة من بين بعثات جميع الدول التى سمح لها بدخول المشرحة، والحصول على صور جميع المصابين بالمستشفيات السعودية، وكذلك صور الجثث مجهولة الهوية بمشرحة المعيصم؛ لعرضها على أهالى المتغيبين والتعرف عليهم.

قنصل مصر بجدة: مازلنا نتلقى بلاغات جديدة بتغيب حجاج حتى الآن

>وقال السفير عادل الألفى قنصل مصر العام بجدة، إن القنصلية تواصل جهودها لدعم بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على جميع الحجاج المتغيبيين، مشيرا إلى أن القنصلية تقوم بتذليل ومد البعثات النوعية الثلاث للحج بالدعم اللوجيستى والتقنى لتسهيل مهمتهم.

وأضاف الألفى فى تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى الأراضى المقدسة، أن دور القنصلية يتمثل فى متابعة حالات المصابين بالمستشفيات السعودية من جهة، وإنهاء إجراءات فرز الجثامين والتعرف عليها بمشرحة المعيصم من جانب آخر، سواء من خلال الكشف على الصور أو البصمة، أو من خلال البصمة الوراثية "دى ان ايه".

وأوضح أنه مازال يتلقى حتى الآن بلاغات تغيب جديدة من أقارب الحجاج، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود البلاغ، تتم مطابقته بكشوف الضحايا الموجودة بالقنصلية، وحال عدم العثور على الاسم، يتم الاتصال بالسلطات السعودية المختصة، والبعثة النوعية التابع لها الحاج لمحاولة التوصل إليه، بالإضافة إلى قيام مجموعات العمل السبع التابعة للقنصلية بمسح ميدانى للمستشفيات السعودية، وكذلك ثلاجة الموتى بمشرحة المعيصم لمحاولة الوصول إليه وطمأنة ذويه فى مصر، والتأكد من عدم وجوده ضمن الجثث مجهولة الهوية.

وأكد أن السلطات السعودية تواصل تعاونها اللامحدود مع بعثة الحج الرسمية والقنصلية لمساعدتهما فى الوصول إلى الحجاج المتغيبين من جانب، والتعرف على الجثث مجهولة الهوية من جانب آخر، مشيرا إلى أن وزير الصحة المصرى طالب نظيره السعودى بالإسراع فى فرز جثامين المتوفين بمشرحة المعيصم، لسرعة إعلان أسماء الوفيات، حتى يتم التعرف عليها من جانب ذويهم، ومشيدا بموافقة السلطات السعودية على طلب مصر منح بعثة الحج الرسمية صورا للمصابين بجميع المستشفيات السعودية حتى يتم التعرف عليها من جانب ذويهم؛ حيث تعمل الصفحة الرسمية للقنصلية على نشر تلك الصور بشكل دورى.

وأكد قنصل مصر العام بجدة، أن الدولة تهتم اهتماما بالغا بمواطنيها فى الخارج، وأن مصر الدولة الوحيدة التى أرسلت وزيرا لمتابعة حالة المصابين، مشددا على قيام السلطات السعودية بتقديم كافة التسهيلات والتعاون الوثيق مع البعثة الرسمية لانجاح مهمتها، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقة بين القاهرة والرياض، سواء على المستوى الشعبى او المستوى الرسمى.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين جراء حادث التدافع بمشعر منى إلى 83 حاجا، بينما بلغت حالات الاصابة التى مازالت تتلقى العلاج بالمستشفيات السعودية جراء الحادث 17 حالة، فضلا عن تغيب 80 حاجا بعد العثور على 3 حجاج مصابين بأحد مستشفيات مكة المكرمة.

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