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قاض يستدعي لاعب برشلونة كمتورط في قضية تهرب ضريبي

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قاض يستدعي لاعب برشلونة كمتورط في قضية تهرب ضريبي قاض يستدعي لاعب برشلونة كمتورط في قضية تهرب ضريبي

(إفي): استدعى قاضي المحكمة التاسعة في مدينة برشلونة اللاعب الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو للشهادة كمتورط، على خلفية بلاغ من النيابة التي تتهمه بالتهرب من سداد ضرائب مستحقة بقيمة 1.5 مليون يورو.

وبحسب ما أفادت به المحكمة العليا في كتالونيا، وافق القاضي على النظر في البلاغ المقدم من قبل النيابة، واستدعى اللاعب للإدلاء بأقواله في 29 أكتوبر الجاري.

وتتهم وزارة الداخلية لاعب نادي برشلونة لكرة القدم بعدم سداد الضرائب المستحقة على عائداته الدعائية عن عامي 2011 و2012 ، حيث لم يضمنها في إقراريه الضريبيين للعامين.

وتحديدا تؤكد نيابة الجرائم المالية أن اللاعب تهرب من سداد 1.5 مليون يورو في صورة ضرائب، بادعاء التنازل عن حقوقه الدعائية لشركات صورية، مؤسسة في دول تتقاضى ضرائب أقل.

وبمجرد أن بدأت وكالة الضرائب الإسبانية في سبتمبر الماضي التحقيق بشأنه، أعاد اللاعب إلى المالية العامة 1.5 مليون يورو، فضلا عن 200 ألف يورو كفوائد، لذا قد يستفيد بعقوبة مخففة في حالة إدانته.

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