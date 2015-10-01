صحيفة إسبانية تكشف .. من السبب في قص شعر نيمار

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية السبب في قص شعر نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة قبل أيام.

نيمار ظهر بشكل جديد (بدون شعر) في لقاء برشلونة بالدوري الإسباني أمام لاس بالماس.

وأكدت صحيفة موندو إن داني ألفيش هو السبب في ذلك.

فأثناء استعداد برشلونة لمباراة لاس بالماس في بطولة الدوري، استمر ألفيش في محاولة إقناع نيمار بقص شعره على نفس طريقته.

وبالفعل نجح داني ألفيش في إقناع نيمار قبل المباراة بساعتين فقط وحلق ألفيش شعر نيمار بنفسه داخل غرفة خلع الملابس، ووسط تشجيع بعض زملائهما في الفريق.

ليظهر نيمار بشكل جديد كان مفاجأة للمتابعين ولأقارب اللاعب البرازيلي.

وخرجت بعض التقارير لتشير إن قص نيمار شعره بتلك الطريقة للتضامن مع مرضى السرطان، إلا أن الحقيقة كانت محض مزاح بين الثنائي البرازيلي في برشلونة.