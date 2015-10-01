رئيس الوزراء يناقش فرص التعاون المصري مع شنادير اليكتريك بحضور الوزراء

التقى المهندس فريدريك آبال، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شنايدر اليكتريك العالمية وعضو مجلس الادارة ، كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد العصار وزيرالإنتاج الحربي، ومن جانب شركة شنايدر اليكتريك كل من محمد سعد – رئيس منطقة إفريقيا و الكاريبي ، و المهندس ألبير فوشيه- العضو المنتدب ، والمهندس شريف عبد الفتاح نائب الرئيس للشئون الحكومية والطاقة المتجددة.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في الحكومة المصرية، ناقش آبال فرص التعاون مع الحكومة في تطوير الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة لتقديم مقترحات متعلقة بتنفيذ مشروع محطة للطاقة الشمسية في جنوب سيناء، بطاقة حوالي 50 ميجاوات، حيث ستتعاون الشركة كخبير فني ومنفذ للمشروع مع وزارة الكهرباء ومحافظة جنوب سيناء، موضحاً أنه قد تمت دراسة موقع المشروع الذي سيسهم في رفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، كما أبدى استعداد الشركة للتعاون في هذا المجال مع الشركات المصرية المنتجة للألواح الشمسية، وذلك للوفاء بالإحتياجات الكبيرة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية، ويشمل المشروع أيضاً إنشاء مدرسة للتدريب الفني للعاملين في مجال انتاج الطاقة الشمسية. وخلال لقائه مع اللواء/ محمد العصار- وزير الإنتاج الحربي، بحث آبال أوجه التعاون المشترك وتفعيل البروتوكول بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة شنايدر اليكتريك الذى يتم بموجبه إسناد توريد منتجات الشركات (مصانع 144 و63 و45وبنها) للشركة ، لتلبية احتياجاتها من مكونات أنظمة الطاقة الشمسية من خلال القيام بأعمال تشغيل وتشكيل الصاج وتصنيع اللوحات الكهربائية ودهان وحدات التحكم (بودرة إليكتروستاتيك) وتصنيع بعض أجزاء أو تجميع مكونات.

كما التقى آبال مع الفريق الإداري لشركة Invensys، إحدى الشركات التابعة لشركة شنايدر اليكتريك، حيث هنأهم على الإنجاز الكبير بتطوير المرحلة الأولى من محطة كهرباء طلخا وتزويدها بأحدث نظم التحكم الآلي ومراقبة الأداء. وفي ختام الزيارة أقامت شنايدر اليكتريك مصر بتنظيم عشاء عمل علي شرف فريدريك آبال في حضوركبار عملاء الشركة وأتاح لهم الفرصة لمناقشة رؤية فريدريك آبال للسوق المصري وقطاع الطاقة المحلي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتعليقاً على زيارته لمصر، قال فريدريك آبال: “مصر من الدول المحورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي من أهم أسواقنا الإقليمية، حيث تُعد منصة هامة ننطلق منها لباقي دول المنطقة. وخلال الفترة الأخيرة، شهدت البلاد رغبة أكيدة لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، ومن منطلق التزامنا تجاه السوق المصري، بادرت بترتيب هذه الزيارة والتي تتيح لي فرصة بحث سبل التعاون في هذا المجال من خلال العمل مع الحكومة المصرية والعاملين في هذا القطاع وتقديم خبراتنا الطويلة للمساعدة على تنفيذ المشروعات المنشودة. إننا نعمل في السوق المصري منذ عام 1987، وطوال هذا الفترة لم نتوقف يوماً واحداً عن العمل تحت كل الظروف، وهو ما يؤكد دعمنا الكامل لمصر خلال المرحلة القادمة بما يساعدها على إنجاز خططها التنموية في كافة المجالات. إنّ أهم ما تحتاجه مصر على المدى القصير هو ضرورة تحقيق التوازن في معادلة الطاقة من حيث الإنتاج والاستهلاك، وكذلك تغيير مزيج الطاقة ليعتمد بصورة أوسع على الطاقة المتجددة و الطاقة النووية، وهو ما نسعى لمساعدة الحكومة في تحقيقه”

يتمتع فريدريك آبال بخبرة كبيرة بالسوق المصري نظراً لتوليه منصب رئيس شركة شنايدر اليكتريك مصر و شمال شرق أفريقيا عام 2002، حيث مارس مهام منصبه من القاهرة خلال هذه الفترة. وفي 2006 أصبح آبال رئيساً لشركة شنايدر اليكتريك فرنسا، ثم تمت ترقيته لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة بالشركة عام 2012، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن. وفي يناير 2014 اختير آبال ليصبح عضواً في اللجنة التنفيذية العليا للشركة.