وزير الآثار: مقبرة توت عنخ آمون قد تحتوي على غرفتين سريتين

قال وزير الاثارممدوح الدماطي أن مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون قد تحتوي على غرفتين سريتين لم يتم اكتشافهما بعد.

وأضاف الدماطي أن الخدوش والعلامات الموجودة على الجدران الشمالية والغربية مماثلة بشكل لافت لتلك التي عثر عليها “هوارد كارتر” على مدخل مقبرة الملك توت، مما يوحي بأن ثمة غرفاً مغلقة داخل المقبرة الفرعونية ربما لم تُكتشف.

وأكد وزير الاثار علي أن سوف يتم عمل مسح راداري للجدران، وستعلن النتائج يوم 4 نوفمبر، وهو اليوم نفسه الذي اكتشفت فيه مقبرة توت عنخ آمون”.

وكان عالم الآثار البريطاني الدكتور “نيكولاس ريفز” قد أشار مؤخرا إلى إن الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 19 عاما، ربما دفعت وفاته المفاجئة هذه في عمر صغير الأسرة الحاكمة إلى دفنه في غرفة خارجية تقع داخل ما كان في الأصل مقبرةَ أمِّه الملكة نفرتيتي.