بالصور..محافظ أسوان يستقبل القائم بأعمال السفير الألماني

قدم محافظ أسوان مصطفى يسرى التهنئة للسفير كريستوف رتسلاف القائم بأعمال السفير الألمانى بمناسبة يوم الوحدة الألمانية ومرور 25 عاماً على سقوط سور برلين وهو الذى عكس إرادة الشعب الألمانى وسعييه الجاد فى بناء دولة موحدة أصبحت من أهم القوى العالمية دعماً للسلام والاستقرار والديمقراطية على المستوى الدولى .

جاء ذلك أثناء استقباله للقائم بأعمال السفير الألمانى بمصر حيث أكد المحافظ على أن أسوان جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية الألمانية التى تأتى فى مقدمة معدلات الحركة السياحية وخاصة أن السائح الألمانى يعشق السياحة الثقافية والرحلات النيلية وهو الذى ساهم فى توقيع شركة تيوي الألمانية لكتالوج تنظيم الرحلات السياحية لكل من أسوان والأقصر والغردقة خلال الفترة الماضية ولاسيما عن طريق رحلات الشارتر المباشرة من المدن الألمانية.

وأشار مصطفي يسري إلى استقرار الأوضاع الأمنية فى جميع ربوع المحافظة بفضل وعى شعب أسوان المحب للزائريين والسائحيين والمتميز بحسن أستقبال ضيوفه بالبشاشة والأمانة والود، وخاصة أن نسبة كبيرة من أهلها يعملون بمجال السياحة وتعتبر المحافظة من المقاصد السياحية الواعدة علي خريطة السياحة الدولية.