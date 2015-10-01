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المالية تطرح أذون وسندات بـ 86 مليار جنيه خلال أكتوبر

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المالية تطرح أذون وسندات بـ 86 مليار جنيه خلال أكتوبر المالية تطرح أذون وسندات بـ 86 مليار جنيه خلال أكتوبر

وزارة المالية

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 86 مليار جنيه خلال أكتوبر الحالى.

 وذكرت وزارة المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، أنه يتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 11 و14 و18 و18 مليار جنيه على التوالى.

وأضافت أنه يتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات آجل 3 سنوات “استحقاق سبتمبر 2018″ بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات “استحقاق نوفمبر 2020″ بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات “استحقاق أكتوبر 2020″ بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه يجرى طرح سندات آجل 7 سنوات “استحقاق أغسطس 2022″ بقيمة 4.5 مليار جنيه، وآجل 10 سنوات “استحقاق ديسمبر 2025″ بقيمة 4.5 مليار جنيه، وصفرية الكوبون “18 شهرا” بقيمة 4 مليارات جنيه.

أ ش أ

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