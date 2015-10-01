وزير الصحة المصري يجتمع بنظيره السعودي لبحث تطورات «حادث منى»

صرح القنصل العام المصري في جدة، السفير عادل الألفي، أن القنصلية العامة تتابع تداعيات حادث منى سواء بالتواصل المستمر مع السلطات السعودية المختصة أو من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل المنتشر في مختلف المستشفيات ومواقع تواجد جثامين المتوفين من الحجاج المصريين.

وفي إطار إهتمام الحكومة المصرية بمتابعة تداعيات الحادث الأليم، استقبل القنصل العام في جدة مساء أمس الموافق الـ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٥، وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، الذي وصل إلى المملكة لمتابعة أحوال المواطنين المصريين من مصابي ووفيات حادث التدافع بمشعر منى، حيث اجتمع الوزير عقب وصوله مع وزير الصحة السعودي، خالد الفالح، بحضور القنصل العام.

وجرى خلال الاجتماع طرح بعض النقاط التي طلب الجانب المصري من السلطات السعودية سرعة النظر فيها وتشمل سرعة فرز جثامين الضحايا بما يتيح لذويهم التعرف عليهم. كما أوضح الجانب السعودي أن عملية أخذ الخصائص الحيوية وتحليل الحامض النووي سيجري بشكل احترافي حيث تحفظ العينات ويجري مطابقتها مع ذوي المتوفين بما يسهل التعرف عليهم، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

كما أكد الجانب السعودي أنه سيسمح بنشر صور وبيانات المصابين المصريين وخاصًة مجهولي الهوية، فضلًا عن تذليل وصول أفراد البعثة الطبية المصرية والقنصلية العامة في جدة إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابين.

وأعرب وزير الصحة السعودي عن شكره لتفهم الشعب المصري لجسامة الحادث، مؤكدًا أن الجانب السعودي سيولي حالات المتوفين والمصابين المصريين عنايًة خاصًة. وأضاف أن طول الإجراءات المتخذة حتى يمكن التعرف على مجهولي الهوية إنما يرجع إلى رغبة الجانب السعودي في الوقوف على أسباب وملابسات الحادث بدقة، بما يتيح الوصول إلى نتائج محددة.

وأضاف الجانب السعودي أن المملكة تولي اهتماما كبيرًا خلال عملية دفن جثث المتوفين، وذلك حفاظًا على حقوق ذويهم أن وجدت لاحقًا، حيث جرى تصويرهم وتبصيمهم وأخذ عينة الحامض النووي بدقة قبل الدفن.

من ناحيٍة أخرى، رافق القنصل المصري وبعض أعضاء القنصلية العامة وزير الصحة في جولة إلى عدة مستشفيات لزيارة المصابين المصريين للاطمئنان عليهم، وأكد الوزير لهم امكانية تسفيرهم لأرض الوطن في حالة رغبتهم في استكمال علاجهم بمصر. ومن المقرر أن يجري استكمال الجولة بالمستشفيات والمشرحة المتواجد بها الضحايا لمتابعة الاستجابة للمطالب المصرية.