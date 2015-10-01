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«تعليم بني سويف» يشارك في الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس

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«تعليم بني سويف» يشارك في الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس «تعليم بني سويف» يشارك في الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس

نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف

أكد نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أن المديرية بالتعاون مع اتحاد الطلاب شاركت فى الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس من الداخل والخارج.

وأضاف وكيل تعليم بنى سويف، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اختيار مدرسة من كل إدارة تعليمية لتنفيذ الحملة، وهى أطواب الثانوية بمركز الواسطى، صلاح سالم الابتدائية بناصر، والشعب الابتدائية ببنى سويف، بنى ماضى الابتدائية بمركز ببا، سمسطا الإعدادية بنين، الفشن الإعدادية بنات، وإهناسيا الابتدائية.

وأوضحت نجوى حسن، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة للإشراف على المدارس التى تم اختيارها للمشاركة فى تنفيذ الحملة التى تمول من خلال مجالس الأمناء والمساهمات المجتمعية والمجالس القروية.

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