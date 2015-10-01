تحذير لمرضى زراعة الرئة.. الدخان يسبب الوفاة ورفض الجسم للعضو الجديد

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث حذرت الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة رئة من العيش بالقرب من الطرق المزدحمة التى بها مستويات عالية من تلوث الهواء لأنها ترفع من خطر رفض الجسم للعضو المزروع والموت، مؤكدة أن بعض المضادات الحيوية قد تقلل من هذا الخطر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون بيانات جمعت من أكثر من 5700 مرضى زرع الرئة فى 10 دول أوروبية بين عام 1987 حتى 2013.

وكشف التحليل عن أن مرضى سرطان الرئة الذين يعيشون فى المناطق التى كان تلوث الهواء يرتفع فوق المستويات القصوى الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) كانوا 10 فى المئة أكثر عرضة للوفاة من الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق التى تنخفض فيها مستويات التلوث.

وربط الباحثون بين التعرض قصير وطويل المدى لتلوث الهواء بزيادة فى الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسى، خاصة بين الفئات الضعيفة من السكان، لافتين إلى أن مرضى زرع الرئة من أكثر الفئات ضعفًا حيث ينخفض لديهم مستويات المناعة بسبب الأدوية المثبطة للمناعة لديهم لزراعة العضو الجديد.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".