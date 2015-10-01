أمراض تصيب طلاب المدارس فاحذروها

جدّة - ولاء حداد

كون أن المدارس تحوي أعداد كبيرة من الطلاب فمن الطبيعي أن يصاب بعض الطلاب خلال العام الدراسي بمجموعة من الأمراض التي تنتشر في المدارس نتيجة كثرة الإختلاط والتي تنتقل عن طريق العدوى بينهم، أخصائي طب الأطفال الدكتور أشرف عبدالله أفادنا حول إليك أبرز تلك الأمراض وكيف يمكن حماية الطلاب منها.

- نزلات البرد: عدوى فيروسية هي نتيجة إصابة الطلاب بنزلات البرد، وتكون مصحوبة بحمى في بعض الأحيان، وهنا على الأمهات أن لا تدع طفلها يذهب إلى المدرسة حتى لا يصاب غيره بالمرض، وأن ينتبه المعلمون إلى صحة الأطفال من خلال عزل المصابين وتبليغ أولياء أمورهم.

- النزلة المعوية: وهي تحدث نتيجة تناول الأطعمة الفاسدة أو الملوثة أو المنتهية الصلاحية، وهي غالبا ما تحدث مع الأطفال الصغار نتيجة عدم معرفتهم الجيدة بجودة الطعام.

- الحصبة: وهي مرض فيروسي تنتقل عن طريق التنفس و تصيب معظم الأطفال ولو لمرة واحدة في حياتهم. ومن المهم معرفة أعراضها وعزل الطفل المصاب.

- إلتهاب اللوزتين: عادة ما يصاب الأطفال بذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة كتناول المشروبات الباردة جدا أو التعرض لتيارات الهواء الباردة بعد التعرق.

- القمل: يكثر في المدارس الإصابة بالقمل والذي ينتقل من طفل إلى آخر نتيجة التقارب، ولابد من مراقبة نظافة الطفل باستمرار وخاصة الشعر ومراقبة الطفل إذا أصيب بالحكة في الرأس، مع العلم أن القمل ينتقل بسهولة إلى الشعر النظيف.

- التيتانوس: وهو مرض يصيب الأطفال نتيجة التعرض للفيروسات بعد حدوث الجروح الناتجة عن اللعب، وأعراضه هي تشنجات وتقلصات مؤلمة في العضلات، وعلاجه يكون عن طريق إبرة مضادة، لذلك من المهم عدم إهمال أي جرح يصاب به الطفل.

- جدري الماء: وهو عبارة عن طفح جلدي يصب كافة مناطق الجسم، وينتقل بين الأطفال عن طريق العطس واللمس والسعال، وهنا لا بد من عزل المصاب من قبل الأهل وحتى من قبل المدرسة.

- إلتهابات العين: إستعمال أدوات الآخرين يصب بعض الأطفال بإلتهاب العين والذي ينتج عنه إحمرار وحكة وتورم ومن ثم صديد، وهذه الإلتهابات شديدة العدوى ومن المهم علاجها فور الإصابة بها.