أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملات إزالة للإشغالات بحى الجمرك ووسط الإسكندرية

Google+ Print
شن حى الجمرك، تحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، حملة إزالة إشغالات بالقلعة وطريق 26 يوليو، كما قامت إدارة أشغال الطريق بالحى بالتحفظ على كشك خشبى بحديقة أبى العباس، كما تابع معاون المرافق ومنطقة صرف الجمرك أعمال التطهير والتسليك بطريق الكورنيش والمتفرعات لاستيعاب مياه المطر وتم إحكام السيطرة على قطاعات الحى.

من جهة أخرى، وفى إطار حفظ هيبة الدولة واستعادة دولة القانون، اجتمعت المهندسة سعاد حلمى رئيس حى وسط مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحى لوضع خطة عمل لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق حى وسط مع المتابعة الدورية بعد إزالتها لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

كما شن حى وسط، برئاسة المهندسة سعاد حلمى رئيس الحى حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحى، تم فيها إزالة كافة الإشغالات بشارع سوتر أمام مجمع الكليات وشارع شامبليون وميدان سعد زغلول وشارع الغرفة التجارية وشارع كلية الطب، وتمت إزالة جميع الإشغالات وجار المتابعة بصفة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365