بالصور.. حملات إزالة للإشغالات بحى الجمرك ووسط الإسكندرية

شن حى الجمرك، تحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، حملة إزالة إشغالات بالقلعة وطريق 26 يوليو، كما قامت إدارة أشغال الطريق بالحى بالتحفظ على كشك خشبى بحديقة أبى العباس، كما تابع معاون المرافق ومنطقة صرف الجمرك أعمال التطهير والتسليك بطريق الكورنيش والمتفرعات لاستيعاب مياه المطر وتم إحكام السيطرة على قطاعات الحى.

من جهة أخرى، وفى إطار حفظ هيبة الدولة واستعادة دولة القانون، اجتمعت المهندسة سعاد حلمى رئيس حى وسط مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحى لوضع خطة عمل لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق حى وسط مع المتابعة الدورية بعد إزالتها لضمان عدم عودتها مرة أخرى.

كما شن حى وسط، برئاسة المهندسة سعاد حلمى رئيس الحى حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق بالحى، تم فيها إزالة كافة الإشغالات بشارع سوتر أمام مجمع الكليات وشارع شامبليون وميدان سعد زغلول وشارع الغرفة التجارية وشارع كلية الطب، وتمت إزالة جميع الإشغالات وجار المتابعة بصفة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة.



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