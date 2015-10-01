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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل السودان لبحث سبل التعاون

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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل السودان لبحث سبل التعاون رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل السودان لبحث سبل التعاون
استقبل الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الدكتور محمد صغيرون الشيخ القنصل العام لجمهورية السودان، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات السودان.

وتهدف الزيارة لزيادة المنح الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة وتفعيل اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات والنشرات، فيما يتعلق بجودة التعليم وتطوير التعليم العالى.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدول الأفريقية عامة والسودان خاصة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية التى تتطلبها عمليات التنمية وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأفريقية وفقاً لاحتياجاتها.

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