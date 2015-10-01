سكرتير عام لمحافظة الإسماعيلية يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للتمريض

شارك المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية نيابة عن المحافظ اللواء يس طاهر فى الاحتفالية التى نظمتها النقابة الفرعية للتمريض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتمريض بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيب العام لتمريض مصر واللواء طبيب محمد الجمل نيابة عن الفريق مهاب ميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وسيد عيسى نقيب تمريض الإسماعيلية.

وأعلنت كوثر محمود النقيب العام لتمريض مصر أنه تقرر اعتبار يوم أول أكتوبر من كل عام عيد تمريض الإسماعيلية والذى يتواكب مع الاحتفال بافتتاح فرع النقابة بالمحافظة.

وأشادت كوثر بدور التمريض كشريك أساسى فى المنظومة الصحية والمحور والعمود الفقرى للصحة، وأكدت أن النقابة بصدد تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير منظومة التمريض ورفع مستوى الأداء للتمريض وخطة أخرى لتحسين خدمة التمريض التى تقدم للمرضى فى جميع المؤسسات الصحية، مؤكدة أن التمريض من أسمى وأشرف المهن التى تحظى بتقدير واحترام الجميع.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أهمية دور التمريض فى تطوير المنظومة الصحية باعتباره أساس الإصلاح والتطوير لتلك المنظومة.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا مصورا عن أنشطة التمريض فى مصر وتكريم 100 متميز من أعضاء هيئة تمريض الإسماعيلية وإهداء درع النقابة العام لممثل هيئة قناة السويس ووكيل وزارة الصحة ورئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية.