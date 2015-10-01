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استخدامات الليزر أهم محاور المؤتمر السنوى للأمراض الجلدية بجامعة المنصورة

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نظم قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر السنوى برعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة والدكتور إبراهيم أبو بكر عبد الحميد رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنصورة ورئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور أحمد عبد الخبير مقرر المؤتمر .

تضمن المؤتمر عدة محاور أساسية تتمركز فى إلقاء محاضرات تستعرض الجديد فى علاج الأمراض الجلدية وقيام الاساتذة بعرض الأبحاث الجديدة فى هذا المجال وعرض عدد من المدرسين المساعدين لطرق علاج الحالات النادرة فى هذا المجال.

وقد أقيمت بكلية طب المنصورة ورشتى عمل خاصة بتدريب ثلاثين طبيبا على استخدام الليزر فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية على مدار اليومين الماضيين قبل انطلاق المؤتمر.

ورحب الدكتور أحمد عبد الخبير الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية ومقرر المؤتمر بالحضور وعرض أهمية هذا المؤتمر والموضوعات المطروحة خلاله.

كما أشاد الدكتور إبراهيم أبو بكر رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب المنصورة بدعم الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة لتطوير قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالكلية مقدما الشكر الدكتور أسامة الباز مدير مستشفيات جامعة المنصورة السابق والأستاذ الدكتور أيمن الشرباصى مدير متشفيات جامعة المنصورة الحالى.

وأوضح أن هناك سببين لتميز مؤتمر هذا العام عن نظيره المنعقد فى العام الماضى الأول يتعلق بعقد ورشتى عمل فى اليومين السابقين للمؤتمر بعنوان "التطبيقات العلمية للليزر فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية، والثانى يتعلق بدعوة رواد التخصص لتقديم خبراتهم فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية للأجيال الجديدة.

وأعرب الأستاذ الدكتور محسن سليمان رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية عن سعادته بحضور هذا المؤتمر وعن ثقته فى أن يقدم المؤتمر الجديد فى مجال الأمراض الجلدية والتناسلية مع الاستفادة من عرض المرضية النادرة فى هذا المجال.

وأكد الدكتور سعيد عبد الهادى على دور هذا المؤتمر فى مواكبة أحدث ما توصل إليه العالم فى علاج الأمراض الجلدية والتناسلية والأبحاث العلمية فى هذا المجال.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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