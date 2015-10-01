وزير التضامن: 7.5 مليون مستفيد من صرف المعاشات بإجمالى 8.5 مليار جنيه

وجهت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، جميع مكاتب صرف المعاشات بعدم الالتزام بمواعيد الانصراف وضرورة التواجد بمكاتبهم حتى حصول جميع المستفيدين على استحقاقاتهم من المعاشات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات: إن عدد المستفيدين من المعاشات يقترب من 7.5 مليون بقيمة تتجاوز 8.5 مليار جنيه.

ومن جانبه شكل عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين غرفة عمليات مركزية لتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين خلال حصولهم على المعاشات والعمل على حل أى مشاكل مع ضرورة التواجد الميدانى بجميع منافذ الصرف والتواصل مع القيادات بمكاتب البريد والبنوك المختلفة، مشددا على ضرورة فتح جميع منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من الصباح.

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