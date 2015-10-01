أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التضامن: 7.5 مليون مستفيد من صرف المعاشات بإجمالى 8.5 مليار جنيه

Google+ Print
وزير التضامن: 7.5 مليون مستفيد من صرف المعاشات بإجمالى 8.5 مليار جنيه وزير التضامن: 7.5 مليون مستفيد من صرف المعاشات بإجمالى 8.5 مليار جنيه
وجهت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، جميع مكاتب صرف المعاشات بعدم الالتزام بمواعيد الانصراف وضرورة التواجد بمكاتبهم حتى حصول جميع المستفيدين على استحقاقاتهم من المعاشات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات: إن عدد المستفيدين من المعاشات يقترب من 7.5 مليون بقيمة تتجاوز 8.5 مليار جنيه.

ومن جانبه شكل عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين غرفة عمليات مركزية لتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين خلال حصولهم على المعاشات والعمل على حل أى مشاكل مع ضرورة التواجد الميدانى بجميع منافذ الصرف والتواصل مع القيادات بمكاتب البريد والبنوك المختلفة، مشددا على ضرورة فتح جميع منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من الصباح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365