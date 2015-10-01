أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد السيد النجار: التيار الإسلامى سبب زيادة السكان بمصر فى آخر 50 سنة

Google+ Print
أحمد السيد النجار: التيار الإسلامى سبب زيادة السكان بمصر فى آخر 50 سنة أحمد السيد النجار: التيار الإسلامى سبب زيادة السكان بمصر فى آخر 50 سنة
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الإهرام، إن التيار الإسلامى أحد الأسباب التى أدت إلى حدوث ارتداد فى معدل المواليد فى للزيادة من جديد خلال 50 عاما فقط.

وفسر النجار حديثة، خلال المؤتمر الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية والمنعقد حاليا بإحدى الفنادق بالدقى، أن مصر على مدار تاريخها مرت بعدد من المراحل فى معدلات المواليد ففى البداية كان هناك زيادة انجاب مقابل زيادة وفيات بسبب تدنى المستوى العلمى والصحى وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة الاضطرابات الحادة، حيث يحدث انهيار سكانى والذى مرت به بسبب الجفاف والمجاعات والحروب والاحتلال والذى مع انتهائها انتقل المجتمع إلى مرحلة الانفجارات السكانية.

وتابع النجار: حتى عام 1965 كنا فى أقل مستويات المواليد، حيث كان المجتمع يتمتع بتطور ثقافى وتنويرى كبير، وهو ما أدى إلى وصول مصر لأعلى معدلات النمو التى وصلت إلى 6.8 والتى كانت تقارب الدول الصناعية الكبرى، استمر الوضع حتى السبعينيات الذى واجهت خلاله مصر ارتداد كبير سببه الأول فتح باب الهجرة إلى دول الخليج ليكتسب المصريين ثقافة الوهابية التى لا تدعم خفض المواليد أو تحديدها وأدت إلى عودة المهاجرين بأفكار تحمل رفض عمل المرأة وزيادة الإنجاب، مما زاد المعدلات من 1.9 وحتى 2.52.

وأضاف النجار أن الذى ساعد على ذلك إطلاق السادات للتيارات الإسلامية خصوصا السلفية التى ساهمت فى ترسيخ هذه الأفكار فى المجتمع عبر الجمعيات الشرعية التى لم تكن عليها أى رقابة، وأدت إلى إعادة عقارب الزمن مرة أخرى إلى الوراء وعودة معدلات الإنجاب مرة أخرى، وبعدما كانت مصر تسبق دول الخليج بقرن من الزمن استلهمت مرة أخرى كل الأفكار الرجعية.

وقال النجار إن هذه التيارات أدت إلى ارتداد جديد عقب 2011 ووصول الإخوان والتيار السلفى للحكم، حيث عادوا من جديد لفرض ثقافتهم الرجعية الخاصة بالمواليد لتعود المعدلات إلى زيادة رهيبة فى أقل من 50 سنة.
>وفسر النجار تأثير هذه الزيادة السكانية فى تلك الفترة على معدلات النمو التى اصبحت بطيئة بدرجة لا تحقق أى تقدم اقتصادى، قائلا: "كنا فى الستينات على سبيل المثال انتاجنا المحلى يصل إلى 5 مليارات مقابل 2.3 تقريبا للسعودية و3 مليارات لكوريا، حاليا تصل إنتاجنا 257 مليار دولار بينما تصل كوريا إلى 1300 مليار والسعودية 750 مليارا، وهذا يعنى أن كل الدول بلا استثناء عملت فرق كبير واحنا تراجعنا بشكل رهيب".

وأشار النجار إلى أنه رغم كل ذلك فالتكوين السكانى يعتبر مثالى، حيث تصل معدلات إعداد المواطنين أقل من 60 عاما أى سن الإنتاج لما يزيد عن 60% وهو ما يعنى أنه فى حالة وضع الدولة خطة محكمة لاستغلال هذه الطاقة البشرية ستحدث مصر اختراق اقتصادى كبير، لكن فى ظل السياسات التى لا تنظر إلى هذه الأعداد على أنهم ثورة سيتحولون إلى بلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي