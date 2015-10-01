اتحاد الكرة لـ في الجول: الأمن أرسل موافقاته للأهلي وللزمالك على الملاعب وقطاع الجماهير

أرسل الأمن موافقة رسمية إلى اتحاد الكرة على أن يستقبل ملعب بتروسبورت مباراة الزمالك والنجم التونسي يوم السبت، ويستضيف استاد السويس لقاء الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الأحد.

المباراتان تلعبان في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعدما خسر الزمالك ذهابا في تونس 5-1 وسقط الأهلي أمام أورلاندو في جنوب إفريقيا 1-0.

وكان الأمن قد طلب تغيير موقع المباراتين لتتم إقامتهما في برج العرب. لكن في النهاية رضخ لصعوبة تنفيذ ذلك قبل يومين من إقامة لقاء الزمالك و3 من التزام الأهلي.

وصرح سويلم "ستقام المباراتان في المكان المخصص لهما سلفا. بتروسبورت والسويس".

الجماهير

وأكد سويلم أيضا ما نشره FilGoal.com يوم الأربعاء عن الاتفاق الأمني مع الأندية على حضور جماهير لدعم الفريق.

الجماهير ستكون 2000 من جنود الأمن المركزي مع 25 دعوة يحصل عليها كل ناد.

كذلك سمح الأمن للفرق الرياضية المختلفة في ناديي الزمالك والأهلي لحضور المباراتين.