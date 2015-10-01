صاحب صاروخ النجم: أحذر من الزمالك ' الجريح ' .. وكنا سنفوز بأكثر من خمسة أهداف

حذر مروان تاج لاعب النجم الساحلي التونسي من مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية السبت على ملعب بتروسبورت.

وقال تاج إن الزمالك "جريح ويسعى للثأر" وأن المباراة "صعبة للغاية والفريق لم يضمن تأهله بعد للمباراة النهائية".

وسجل تاج هدفين في مرمى حارس مصر أحمد الشناوي في مباراة الذهاب التي حسمها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأضاف تاج لصحيفة (الشروق) التونسية "الزمالك يختلف عن منافسينا السابقين في البطولة. لم نتوقع تلك النتيجة الكبيرة أمامه".

وأتم تاج بأن فريقه "كان قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف لولا غياب التركيز في بعض فترات المباراة".