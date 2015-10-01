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المصري يدرس اللجوء لمجلس الوزراء لـ ' رفع الظلم عنه '

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المصري يدرس اللجوء لمجلس الوزراء لـ ' رفع الظلم عنه ' المصري يدرس اللجوء لمجلس الوزراء لـ ' رفع الظلم عنه '

يدرس النادي المصري اللجوء للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من أجل الحصول على قطعة أرض في بورسعيد لبناء مقر يضم منشآت رياضية واجتماعية.

المصري تقدم بعدة طلبات خلال السنوات السابقة للحصول على قطعة أرض في بورسعيد، حصل مقابلها على وعود من قبل لم تترجم على أرض الواقع.

وبحسب مصدر إعلامي داخل النادي، فإن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية سيتقدم بطلب رسمي لرئاسة الوزراء، يطالبه فيه بمساواة النادي الساحلي مع باقي الأندية الشعبية والحصول على قطعة أرض تليق بإسمه وتاريخه في بورسعيد، كي يقيم عليها مقر خاص بهم، يساعدهم في إتمام رسالتهم الرياضية والتربية على حد وصفه.

يذكر أن الإسماعيلي هو أخر الأندية الشعبية التي افتتحت ناديا اجتماعيا خاصا بهم في الأشهر الماضية بعد الحصول على قطعة أرض من محافظة الإسماعيلية.

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