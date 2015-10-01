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تشكيل في الجول – طارق مصطفى يختار: فريق المعجزة في الزمالك؟ مفاجآت كبيرة

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تشكيل في الجول – طارق مصطفى يختار: فريق المعجزة في الزمالك؟ مفاجآت كبيرة تشكيل في الجول – طارق مصطفى يختار: فريق المعجزة في الزمالك؟ مفاجآت كبيرة

بدلا من 4-3-2-1 يجب أن يلعب الزمالك 4-4-2 بشكلها الكلاسيكي حتى يستطيع انتزاع المعجزة أمام النجم التونسي يوم السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بحسب تصريحات طارق مصطفى.

FilGoal.com سأل نجم الزمالك الأسبق عن التشكيل الأنسب للفريق الأبيض لتعويض خسارته في جولة الذهاب أمام النجم بخمسة أهداف لهدف واحد.

وأجاب طارق مصطفى "أولا يجب أن نغير اسلوب اللعب ليمنح الفريق رئة هجومية أكبر".

وأوضح "علينا أن نعتمد على ثنائي في خط المقدمة. باسم مرسي مع أحمد حسن مكي".

وأضاف "ولتمويل هذا الثنائي علينا استخدام جناحين يفتحان الملعب على مصراعيه. ويجيدان اللعب كصانعي لعب أيضا لفتح الطريق أمام الظهيرين".

وأكمل "أيمن حفني يلعب مع كهربا هذا الدور. ثم هنا تبدأ المفاجأة".

المفاجأت

واختار طارق مصطفى "في الدفاع دويدار يلعب مع علي جبر. وعلى اليمين عمر جابر".

ماذا عن اليسار؟ يجيب طارق مصطفى "سألعب بمعروف يوسف. هو اختيار مباغت لحل مشكلة الفريق في تلك الجبهة".

أما في وسط الملعب الدفاعي، فيسشارك "محمد كوفي مع طارق حامد".

تشكيل طارق مصطفى:

المرمى: احمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد دويدار – معروف يوسف

الوسط: طارق حامد – محمد كوفي – أيمن حفني – كهربا

الهجوم: أحمد حسن مكي – باسم مرسي

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