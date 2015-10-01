مشاجرة بالأيدى بين محامىّ مرتضى منصور ومتهمى الوايت نايتس خارج القاعة

نسبت مشاجرة بالأيدى بين المحامين المدعين بالحق المدنى عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ودفاع المتهمين من ألتراس وايت نايتس، خارج قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد انتهاء جلستى قضيتى "اقتحام نادى الزمالك"، "والشروع فى قتل مرتضى منصور"، المتهم فيهما عدد من أعضاء الوايت نايتس حيث تأجلتا إلى 14 نوفمبر المقبل للمرافعة.

جاء ذلك بعدما وجه أحد المحامين المدعين بالحق المدنى السباب لدفاع "الوايت نايتس" أثناء العبور للممر المؤدى إلى خارج المحكمة، مما آثار حفيظتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ النابية ثم اشتبكا بالأيدى.