ضبط صاحب شركة استيراد بتهمة تزوير شهادات بلد المنشأ بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير ووكيل أعماله فى السويس، بتهمة تزوير شهادات المنشأ وبيع البضائع بقيمة مضاعفة وإيهام التجار أنها بجودة أعلى، وتم ضبط عدد كبير من الأختام المزورة والطابعات المستخدمة فى تزوير الشهادات، وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، تفيد بانتشار بضائع تحمل بلد المنشأ لدول أوروبية، وهى فى الأصل بضائع صينية، بعد تزوير شهادات بلد المنشأ، وكلف مدير الأمن العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد شرباش، رئيس المباحث، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات أعمال التزوير وضبط المتهمين.

وتوصل فريق البحث، الذى ضم المقدم أحمد دراز، رئيس مباحث عتاقة والمقدم محمد عثمان، رئيس مباحث السويس، أن وراء أعمال النصب والتزوير "أيمن . ش"، صاحب شركة العالمية للاستيراد والتصدير، ووكيل أعماله "أسامة . ح"، وتبين لمدير المباحث أن صاحب الشركة يستورد بضائع صينية، ويقوم بتزوير شهادات بلد المنشأ ووضع أختام مزورة وتسويق البضائع على أنها مستوردة من إيطاليا وأوكرانيا واليابان وألمانيا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين للمتهمين وضبطهما خلال تواجدهما بمقر الشركة بمدينة الكبانون بحى عتاقة، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الأختام المزورة والطابعات الليزر والمساحات الضوئية واعترفا باستخدام تلك الأدوات والأجهزة فى تزوير الشهادات.