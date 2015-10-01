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حارس عقار يشوه وجه موظف إشغالات فى حى العمرانية بـ"شيشة"

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قام حارس عقار بمهاجمة موظف بإشغالات حى العمرانية وضربه على وجهه مستخدما "شيشة"، وذلك خلال قيام الموظف برفع أحد الحواجز من أمام العقار، بشارع حسن محمد، خلال حملة إشغالات.

تم نقل الموظف إلى مستشفى الهرم، بعد إصابته بجروح قطعية بالوجه والكتف، وكدمات بفروة الرأس، حسبما جاء فى التقرير الطبى الأولى.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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