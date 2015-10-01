إخلاء سبيل 16 إخوانيا لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطى

أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 من عناصر الإخوان، بضمان محل إقامتهم، على ذمة اتهامهم بالتورط فى العنف أثناء اعتصام رابعة والمعروفة بـ"أحداث المنصة"،لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى.

أسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 4393 جنح مدينة نصر ثان، لسنة 2013 ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.