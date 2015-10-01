محافظ السويس يتابع أعمال توسعة شارع الجيش

تفقد محافظ السويس، اللواء العربي السروي؛ شارع الجيش لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير الجاري تنفيذها ومعاينة عمل دوران محوري هام أمام سينما مصر ومسجد أبو العزايم للسيارات القادمة من الأربعين لتسهيل حركة المرور.

وأكد محافظ السويس على العميد محمد الدفراوي مدير المرور، تكثيف تواجد رجال المرور بشارع الجيش من الساعة السابعة صباحًا لتيسير حركة المرور ومنع التكدس والازدحام بالشارع.

وطلب المحافظ من الشركة المنفذة لأعمال التوسعة لشارع الجيش زيادة معدلات التنفيذ للأنتهاء من رصف ورفع كفاءة الشارع الحيوي .

رافق المحافظ في الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، العميد محمد الدفراوي مدير مرور السويس، مني السويفي مدير عام الطرق والنقل، وممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثالث ومهندسي مديرية الطرق.