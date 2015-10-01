أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - سامي عايد : لماذا يفضل المستهلك الفراخ البلدي عن الفراخ البيضاء -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " ... سلالة الساسو بديل الفراخ البلدي -
بالصور.. قبيلة بدائية معزولة في المحيط الهندي تقتل من يزورها -
بالصور- الأقباط يستعدون لـ"أحد السعف" بشراء النخيل والورود -
السفيرة عزيزة - باكينام سيف الدين " خبيرة التغذية " ... التغذية الصحية للأم الحامل -
السفيرة عزيزة - الفقرة الإسبوعية مع نهى النحاس " أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية " -
السفيرة عزيزة - أغذية يجب أن تتناولها الأم بعد الولادة -
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ السويس يتابع أعمال توسعة شارع الجيش

Google+ Print
محافظ السويس يتابع أعمال توسعة شارع الجيش محافظ السويس يتابع أعمال توسعة شارع الجيش

اللواء العربي السروي – محافظ السويس

تفقد محافظ السويس، اللواء العربي السروي؛ شارع الجيش لمتابعة أعمال التوسعة والتطوير الجاري تنفيذها ومعاينة عمل دوران محوري هام أمام سينما ومسجد أبو العزايم للسيارات القادمة من الأربعين لتسهيل حركة المرور.

وأكد محافظ السويس على العميد محمد الدفراوي مدير المرور، تكثيف تواجد رجال المرور بشارع الجيش من الساعة السابعة صباحًا لتيسير حركة المرور ومنع التكدس والازدحام بالشارع.

وطلب المحافظ من الشركة المنفذة لأعمال التوسعة لشارع الجيش زيادة معدلات التنفيذ للأنتهاء من رصف ورفع كفاءة الشارع الحيوي .

رافق المحافظ في الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، العميد محمد الدفراوي مدير مرور السويس، مني السويفي مدير عام الطرق والنقل، وممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثالث ومهندسي مديرية الطرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي