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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام نادى الزمالك لـ14 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام نادى الزمالك لـ14 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام نادى الزمالك لـ14 نوفمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام نادى الزمالك"، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين به وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود الواقعة إلى أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، اعتراضا على ما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت من عدم السماح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق حيث حدثت حالة من الشد بينهم وأمن النادى وكتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس الزمالك.

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