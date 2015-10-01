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أمن الشرقية يداهم البؤر الخطرة بمنيا القمح ويضبط 10 قطع سلاح وبانجو

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أمن الشرقية يداهم البؤر الخطرة بمنيا القمح ويضبط 10 قطع سلاح وبانجو أمن الشرقية يداهم البؤر الخطرة بمنيا القمح ويضبط 10 قطع سلاح وبانجو
شن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى ،حملة أمنية مكثفة لمداهمة أخطر البؤر الإجرامية بدائرة المركز واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وخاصة بقرية العاقولة التابعة لدائرة المركز.

وتمكنت الحملة التى قادها النقباء أحمد حسن ومحمد فؤاد ومحمود شكرى معاونى مباحث منيا القمح برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس رع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط 10 قطع سلاح ما بين 7 بندقية خرطوش وطبنجة ساقية وطبنجة محدث صوت و2 فرد خرطوش وعدد 17 طلقة خرطوش و45 طلقة محدث صوت كما تم ضبط 27 كيلو من مخدر البانجو و650 جرام هيروين.

ومن المتهمين الذين تم ضبطهم وبحيازتهم السلاح بقص الإتجار فيه وبيعه للعناصر الإجرامية، كل من " مجدى م ع" 42 سنة عاطل و" فيصل ح ص" 35 سنة عاطل و" حمدى م ج " 40 سنة مدرب وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة.
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